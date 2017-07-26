Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ», — сообщили в Генпрокуратуре, напомнив, что экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»).

Улюкаева задержали в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года. По данным следствия, его взяли с поличным, после того как он получил кейс с $2 млн за выданную положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила нефтегазовой компании заключить сделку по покупке 50-процентного госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев находится под домашним арестом с 15 ноября 2016 года. Президент России Владимир Путин снял его с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Расследование дела завершено. Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину обвиняемый отрицает.