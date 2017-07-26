Президент России Владимир Путин пообещал включить вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми в стране в стратегию поддержки граждан старшего возраста, которая рассчитана до 2025 года. Также он пообещал обсудить этот вопрос с членами правительства.

«У нас принята стратегия до 2025 года. <…> И вот вопросы, которые вы сейчас подняли, они, конечно, должны быть там упакованы, что называется», — заявил российский лидер в ответ на выступление главы благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизаветы Олескиной.

Как уточняет «РИА Новости», она интересовалась, есть ли возможность сделать отдельную программу, которая помогла бы решить все системные вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми.

Путин пообещал позже вернуться к этому вопросу и обсудить его с членами правительства.