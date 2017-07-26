Жителей Крыма и отдыхающих предупредили о сильной жаре, которая надвигается на полуостров. Предупреждение относится к степным и предгорным районам.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг максимальная температура составит 40 градусов.

Чрезвычайный (пятый) уровень пожароопасности объявлен в Евпатории и Черноморском районе. В других районах республики действует высокий (четвертый) уровень.

А в пятницу, 28 июля, синоптики не исключают грозы. Дожди должны снизить высокий температурный фон, передает ИА «Крыминформ».

Сейчас вода у берегов Крыма уже прогрелась до 23–25 градусов.