Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Ижевске склад с саблями и пистолетами. Сейчас полиция пытается установить, кто причастен к незаконному хранению, а также изготовлению боеприпасов и оружия.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ в Ижевске была обнаружена мастерская по незаконной переделке огнестрельного оружия. В результате были обнаружены несколько пистолетов, сигнальный пистолет системы «Наган», а также винтовка Иж-38, которые были переделаны в боевое оружие, сообщает ИА «Сусанин».

Кроме того, на складе находились шесть длинноствольных ружей, почти 100 разных патронов и 35 единиц разнообразного холодного оружия. В мастерской были найдены запасные части, специальные инструменты, которые использовали при переделке. На данный момент возбуждено уголовное дело.