Минэнерго США подтвердило розыгрыш главы ведомства пранкерами
Министерство энергетики США подтвердило факт розыгрыша российскими пранкерами министра энергетики США Рика Перри.
Об этом сообщает издание Washington Post.
«Министр Перри стал недавним объектом [для розыгрыша ] двух российских пранкеров», — цитирует издание отрывок из электронного письма представителя американского энергетического ведомства Шайлин Хайнс.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Перри, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
В разговоре американский чиновник высказался против проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает санкции против России.