Министерство энергетики США подтвердило факт розыгрыша российскими пранкерами министра энергетики США Рика Перри.

Об этом сообщает издание Washington Post.

«Министр Перри стал недавним объектом [для розыгрыша ] двух российских пранкеров», — цитирует издание отрывок из электронного письма представителя американского энергетического ведомства Шайлин Хайнс.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Перри, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В разговоре американский чиновник высказался против проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает санкции против России.