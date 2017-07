Жители Новосибирска хотят установить в городе памятник фронтмену рок-группы Linkin Park Честеру Беннингтону. Соответствующая заявка уже подана в оргкомитет конкурса «125 идей для Новосибирска». В ближайшее время она будет рассмотрена.

В оргкомитете отметили, что об установке памятника Честеру Беннингтону поступило сразу несколько заявок от местных жителей, пишет FlashSiberia. В одной из заявок предлагают сделать его в виде скамейки, на которой будет сидеть фронтмен группы Linkin Park. На скамейке, согласно заявке, должна быть сделана надпись: Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well we do. Честер Беннингтон был найден повешенным в своем доме в Калифорнии 20 июля.

Свою идею для конкурса «125 идей для Новосибирска» могут отправить все желающие, и она будет реализована в случае одобрения заявки.