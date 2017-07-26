Торжественные мероприятия посвященные 75-летию первой школы юнг Военно-морского флота СССР, проходят на Соловецких островах. На встречу выпускников приехали юнги из различных уголков России, а также из Латвии.

Командующий Северным флотом Николай Евменов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретили теплоход «Шабалин» в Белом море. На нем находился основной состав участников мероприятий.

На воду были спущены венки в память о погибших выпускниках школы. На архипелаге также прошел митинг памяти — к обелиску юнгам возложили цветы и заложили аллею соловецких юнг, передает News29.ru.

Между тем сегодня в почтовое обращение вышли конверты с оригинальной маркой, посвященные школе юнг. На них изображены эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и шлюпочные учения.

Дополнительно к выпуску конверта изготовлен штемпель специального гашения для поселка Соловецкого Архангельской области. Тираж составил 1 млн экземпляров.