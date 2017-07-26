В Липецке частные компании маскируют рекламные листовки под письма от официальных ведомств ЖКХ. Эти «уведомления» в почтовых ящиках выглядят как информационные извещения.

На этой неделе липчанам пришли документы от некой единой городской службы, настаивающей на замене приборов учета воды, якобы по постановлению правительства РФ. Авторы писем ссылаются на график коллективной поверки приборов учета и предлагают записаться на процедуру по телефону.

При этом получателей «повторных извещений» пугают ростом тарифов за водоснабжение. Как пишет GOROD48, такие «угрозы» многие горожане воспринимают как реальные. Как сообщает департамент ЖКХ администрации Липецка, верить таким извещениям, а точнее, рекламе, замаскированной под официальные уведомления, не стоит.