После сообщений СМИ о массовой гибели рыбы в реке Цна в Сампурском районе Тамбовской области начата доследственная проверка. По предварительным данным, причиной инцидента стало попадание в воду навозосодержащих отходов сельскохозяйственных организаций.

Взяты пробы воды для лабораторных исследований, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Известно, что 25 июля в Цну попали отходы производства ООО «Тамбовский бекон».

Напомним, Роспотребнадзор запретил купание в Цне в трех районах Тамбовской области. Это Сампурский, Знаменский и Тамбовский районы. Ранее санитарные службы открыли только один пляж в черте Тамбова. Это оборудованное место для массового купания в Ласковском карьере.