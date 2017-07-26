Мосгорсуд до сентября оставил под стражей пятерых обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Такое решение было принято в среду, 26 июля.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — цитирует ТАСС решение судьи.

Также под стражей остаются предполагаемые организатор теракта Аброр Азимов и его старший брат Акрам Азимов. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство