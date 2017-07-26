26 июля вечером по местному времени на железнодорожном переезде в районе Текстильной семафор не показывал предупреждающего сигнала при приближении поезда.

Между КПП и микрорайонном у железнодорожного переезда выстроилась целая очередь из автомобилей, которые пропускали поезд. При этом семафор показывал разрешающий сигнал, а не запрещающий, сообщает ИА «Амур.инфо».

Очевидцы остались возмущены этим фактом. Избежать серьезной трагедии помогла только бдительность водителей автомобилей.