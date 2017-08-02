Несмотря на то что операция американской коалиции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) завершилась, гуманитарная ситуация в городе остается чрезвычайно тяжелой. Причем больше всего страдают дети. В ЮНИСЕФ «Известиям» заявили, что сотни несовершеннолетних в хаосе боевых действий потеряли своих родственников. А кроме того, сталкиваются с серьезными психологическими проблемами и полностью лишены доступа к образованию. Как рассказали «Известиям» в комитете иракского парламента по правам человека, власти работают над урегулированием ситуации. При этом представители Багдада признали, что самостоятельно справиться с навалившимися проблемами руководство страны не в состоянии.

О завершении операции по освобождению Мосула от террористов ИГИЛ премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил еще 10 июля, однако для большинства жителей города это не стало окончанием проблем. Причем если взрослые еще как-то могут справляться с трудностями, то дети оказались заложниками ситуации.

Как рассказала «Известиям» представитель ЮНИСЕФ в Ираке Шэрон Бен, главная проблема заключается в том, что сотни несовершеннолетних потеряли связи со своими близкими.

— Мы работаем над воссоединением всех разлученных и оставшихся в одиночестве детей с их родителями. Мы уже воссоединили 1300 детей с их семьями. Число потерянных детей на середину июля составляло 800, но эта цифра ежедневно меняется, — рассказала Шэрон Бен.

По ее словам, таких детей пристраивают на время в другие семьи либо отдают на попечение государству, пока идет процесс поиска родственников. Кроме того, представитель ЮНИСЕФ отметила, что организация предоставляет несовершеннолетним психологическую помощь, потому что многие из них держались в заключении, подвергались насилию или использовались в качестве живых щитов. При этом Шэрон Бен признала, что возможностей для оказания специализированной помощи в стране не хватает.

В ходе операции по выдавливанию ИГИЛ из Мосула мирные граждане оказались, по сути, главными пострадавшими от действий американской коалиции. По данным Пентагона, в городе могло находиться до 10 тыс. террористов. При этом, как рассказал, ссылаясь на данные курдской разведки, в интервью газете The Independent бывший вице-премьер Ирака Хошияр Зибари, в результате действий «освободителей» погибло около 40 тыс. гражданских. Количество беженцев из Мосула, по разным оценкам, колеблется от 900 тыс. до 1,2 млн человек. Это притом что население города до прихода ИГИЛ составляло около 1,5–1,8 млн человек. Тревогу по поводу ситуации в городе били даже прозападные правозащитные организации — Amnesty International и Human Rights Watch.

На гуманитарные проблемы в Мосуле и их игнорирование американской коалицией не раз обращали внимание и в России.

— Количество беженцев из Мосула, а это практически миллион (некоторые приводят цифру в миллион двести тысяч), в несколько раз больше того, сколько людей вышли организованно по коридорам, специально для этого созданным, из Восточного Алеппо. В случае с Мосулом никаких условий, чтобы организованно вывести гражданских лиц, не было создано. Всё это было хаотично, спонтанно. Естественно, когда это происходит в таком неорганизованном виде, это добавляет неудобств, и жертв, наверное, из-за этого больше, — комментировал ситуацию на следующий день после освобождения города глава МИД РФ Сергей Лавров.

Член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи рассказал в беседе с «Известиями», что гуманитарная ситуация в Мосуле остается крайне тяжелой.

— Дети оказались в наиболее уязвимом положении. Правительство страны, а также наш комитет по правам человека взяли ситуацию на особый контроль. Руководство Ирака принимает меры по оказанию помощи несовершеннолетним. В частности, им предоставляется психологическая поддержка. Потерявшим родителей помогают их отыскать. К слову, тут большую помощь оказывают социальные сети, — пояснил депутат.

Хабиб ат-Тарфи отметил, что у руководства в Багдаде не хватает сил и средств, чтобы справиться с проблемами самостоятельно. В этой связи он призвал власти других стран и международные гуманитарные организации оказать посильную помощь Ираку.