Стрельба произошла на поминальной службе в США
Семь человек получили огнестрельные ранения на поминальной службе в американском штате Северная Каролина.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.
Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт во время панихиды по местному жителю Альфонсо Мэйсеру, который был застрелен в своей машине в понедельник утром.
Прибывшие на место полицейские обнаружили двух раненых. Позже правоохранителям стало известно о других пострадавших, находящихся в местных больницах. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Ранения шести остальных пострадавших не угрожают их жизни.
Полицейские пока не задержали подозреваемых в связи со стрельбой.