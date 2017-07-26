Семь человек получили огнестрельные ранения на поминальной службе в американском штате Северная Каролина.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт во время панихиды по местному жителю Альфонсо Мэйсеру, который был застрелен в своей машине в понедельник утром.

Прибывшие на место полицейские обнаружили двух раненых. Позже правоохранителям стало известно о других пострадавших, находящихся в местных больницах. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Ранения шести остальных пострадавших не угрожают их жизни.

Полицейские пока не задержали подозреваемых в связи со стрельбой.