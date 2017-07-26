Двухлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа и выжил. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Курской области.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Женщина кормила сына на кухне, пока тот сидел в детском стульчике у окна. В какой-то момент мать вышла из кухни, чтобы достать белье из стиральной машинки, и оставила ребенка без присмотра, а когда вернулась, увидела, что ребенка нет и москитная сетка на окне также отсутствует.

По словам очевидцев, ребенок сначала планировал на сетке, потом упал на ветки деревьев, а уже с них — на землю. Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, закрытый перелом ключицы, множественные ссадины туловища и ушибленную рану волосистой части головы, сообщает KurskCity.ru. Состояние ребенка стабильное, угрозы для его жизни нет.

По данному факту проводится проверка.