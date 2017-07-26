Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против адвоката, угрожавшего сотрудникам полиции травматическим пистолетом и требовавшего отдать ему табельное оружие. Об этом сообщила помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что задержанный уже признал вину.

«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката по статье «Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщила она.

Во вторник, 25 июля, сотрудники полиции приехали на вызов в Гурьевский проезд на юге Москвы, где, по сообщениям, неизвестный вел стрельбу вблизи жилых домов. На требования правоохранителей прекратить огонь и отдать оружие мужчина направил на них пистолет и начал угрожать. Одновременно адвокат не менее четырех раз спускал курок, однако патроны уже закончились. После этого мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.