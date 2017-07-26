В Токио планируют открыть капсульный отель, в который смогут заселяться только женщины. Об этом сообщает издание Japan Times.

«Мы решили создать отель этого вида для женщин, поскольку здесь не так много подобного рода объектов», — объяснил Кейсукэ Юи, основатель компании Nine Hours Inc., которая намерена реализовать идею.

Примечательно, что данное заявление было сделано в преддверии открытия гостиницы для женщин, рассчитанной на 70 спальных мест. Юи добавил, что такая тенденция объясняется ростом спроса среди женщин на услуги гостиниц, а останавливаться в капсульных отелях предпочитают всё больше туристов.