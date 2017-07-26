В связи с нападением лис на людей в Сарове Нижегородской области объявили карантин по бешенству. Ограничительные меры продлятся до 26 сентября. Указ подписал губернатор Валерий Шанцев.

Очагом заболевания является улица Кирова. Там совершается подворовый обход, чтобы выявить больных животных.

НИА «Нижний Новгород» уточняет, что решение о введении карантина было принято после того, как на постовых, охраняющих территорию аэродрома в Сарове, напала агрессивная (один из симптомов бешенства) лиса. Люди смогли отбиться от животного, укусов зафиксировано не было. Пока неизвестно — фигурировал ли в этих эпизодах один и тот же зверь.

В ближайшее время в городской администрации пройдет заседание комиссии по ЧС, которая должна выработать комплекс мер по предотвращению распространения бешенства.

Агентство напоминает, что 14 июля возле кладбища в Сарове были найдены две мертвые лисы. У обеих было диагностировано бешенство.