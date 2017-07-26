Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что основным соперником США на международной арене является Китай, а не Россия или Иран. Об этом он заявил в среду в интервью изданию The Washington free beacon.

«Я думаю, что из этих трех стран Китай имеет потенциал для того, чтобы составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Помпео.

Помпео заявил, что у Китая стабильная и «реальная экономика, которую он сам построил». Он считает, что этим КНР и отличается от России, экономическая ситуация которой зависит от того, «сколько баррелей нефти она может выкачать из земли».

Директор ЦРУ также выразил обеспокоенность из-за растущего потенциала Китая в разведке. Помпео заявил, что Пекин всегда проявлял интерес к военным ресурсам США.