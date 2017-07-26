Возле одного из офисов в доме 65 по улице Островского в Благовещенске сотрудники обнаружили на заборе ядовитую змею-щитомордника длиной 40–50 см.

Нашли змею сотрудницы офиса, которые сильно испугались. Они попросили мужчину-водителя снять ее и поместили в пластиковый контейнер, сообщает ИА «Амур.инфо».

После этого молодые люди вызвали спасателей. Сотрудники ведомства, прибыв на место определили вид змеи, а затем прямо в контейнере вывезли ее в каменный карьер Верхнеблаговещенска.