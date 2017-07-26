Технология, которая позволяет автоматически определять местонахождение человека, позвонившего в экстренные службы, запущена в Татарстане.

Об этом заявили представители министерства связи и массовых коммуникаций республики.

«В Татарстане апробирована и работает в тестовом режиме технология автоматического определения местонахождения человека, совершившего звонок по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», — цитирует сообщение ТАСС.

Это стало возможным благодаря передаче операторами сотовой связи данных о местонахождении абонента в действующую в республике единую информационную систему «ГЛОНАСС +112». Новшество пока работает в тестовом режиме.