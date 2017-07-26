С проспекта Салавата Юлаева в Уфе исчезла композиция «Семья аистов». Арт-объект украли неизвестные в ночь с 20 на 21 июля.

Выполненные из стеклопластика фигуры появились там всего месяц назад, в июне. Их автором является скульптор Халит Галиуллин. Обстоятельства кражи выясняются, сообщает «МедиаКорСеть».

В столице Башкирии за последнее время были повреждены скульптуры джигита с конем, оленей, лошади, одинокого романтика и др. Власти просят горожан сообщать в полицию о замеченных фактах вандализма.