В Нижнем Новгороде проходят испытания прототипа нового микроавтобуса «Газель Next». Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что модель еще не поступила в серийное производство. Запуск запланирован на 2018 год.

Отмечается, что в микроавтобусе предусмотрены места для 22 пассажиров. Все недочеты — узкая входная дверь, отсутствие места для стоячих пассажиров — будут устранены. Таким образом, транспортное средство планируют оснастить широкой двустворчатой дверью, трапом для инвалидной коляски и широким проходом в центральной части салона.

Микроавтобус рассчитан на полную массу в 4,6 т, в связи с чем модель построят на усиленной раме, установят 149-сильный двигатель, а на колеса поставят дисковые тормоза.