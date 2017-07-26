Беспрецедентный взрыв авиабомбы был произведен в самом центре Мурманска. Ее уничтожили на месте обнаружения, на дне Семеновского озера. Для этого из центра города было эвакуировано около 4 тыс. человек.

Сама операция прошла благополучно, паники зафиксировано не было. Взрыв был произведен в положенные сроки. Никаких разрушений не произошло. Сейчас жители центрального района уже могут вернуться в свои квартиры. Оцепление снято. Проведение операции признано успешным.

Как сообщает ИА «Би-порт», предмет, похожий на снаряд, нашли любители плавания в холодной воде. Он находился на дне озера. На место выехали водолазы Северного флота и все экстренные службы. Несколько дней этот район города был оцеплен.

Специалисты пришли к выводу, что бомба слишком хрупкая для того, чтобы ее можно было транспортировать на специальный полигон, — корпус заряда изъела ржавчина. Сам боеприпас квалифицировался по самой высокой степени опасности. Его мощность составила 10 кг в тротиловом эквиваленте.