Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ внесет беспрецедентные изменения для повышения прозрачности выборов и уровня общественного контроля. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с общественностью в Пятигорске.

«Мы сейчас вносим беспрецедентные изменения, чтобы у общества, у партий было больше возможностей для общественного контроля. Такого никогда не было. К президентской кампании, которая будет сейчас проходить в регионах (в 20 регионах выбирают губернаторов, избирают заксобрания), применяем новые технологии», — рассказала она.

Памфилова отметила что на предстоящих выборах не будет «досрочки», которая является основным источником нарушений, также голосовать граждане будут без открепительных удостоверений.

«Будем публиковать, объявлять сведения об избирателях — кто с какого участка убыл, прибыл. Максимально прозрачной делаем систему», — добавила она.

При этом она подчеркнула, что впервые избирательные комиссии к президентским выборам будут обеспечены видеонаблюдением и рабочие группы будут это отслеживать. Также будут упрощены требования к отбору наблюдателей на выборах.

«Нам нужно, чтобы именно грамотные наблюдатели подтверждали, что выборы прошли честно, легитимно. Или, если они выявляют какие-то нарушения, быстро и оперативно сообщали нам, чтобы мы могли вовремя зафиксировать и наказать виновных», — сказала Памфилова.

Она напомнила, что Совет Федерации ранее одобрил ужесточение наказания за фальсификации, «карусели» и групповой сговор.

«Теперь уже не только административная, но и уголовная ответственность есть», — добавила она.