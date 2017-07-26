До 10 лет колонии грозит бывшему директору управляющей компании, из-за ошибки которой в селе Елшанка Ульяновской области от отравления угарным газом скончались шесть человек, в том числе двое детей. Трагедия произошла в феврале 2015 года в доме на улице Молодежной.

До инцидента руководитель управляющей компании отказалась от услуг, которая занималась обследованием дымовентиляционных каналов. В одном из них после работ на крыше осталась монтажная пена, которая заблокировала циркуляцию воздуха. В помещении скопился угарный газ, жертвами стали шестеро жильцов. Об этом пишет 1ul.ru.

Вскоре директор УК предстанет перед судом. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть двух и более лиц.