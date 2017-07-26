Депутат от фракции Радикальной партии в Верховной раде Игорь Мосийчук утверждает, что бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.

«Мне подтверждают: это правда... Саакашвили лишили украинского гражданства», — написал украинский парламентарий в Facebook, не назвав источника информации.

Мосийчук отметил, что президент страны Петр Порошенко «незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки». При этом он не уточнил свой источник информации.

В 2015 году президент Украины Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста главы региона якобы в связи с нежеланием украинских властей бороться с коррупцией.