Американские ученые открыли, как куркуму можно использовать для создания наночастиц, убивающих раковые клетки мозга.

Об этом заявил журнал Nanoscale со ссылкой на исследования специалистов Университета Центральной Флориды в Орландо.

«Нейробластома часто не поддается обычной химиотерапии, и поэтому ее носители крайне редко выживают. Мы открыли новый способ борьбы с этой опухолью, который при этом не является токсичным и не влияет негативно на здоровье пациента», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ученые обнаружили, что выделенные из специи молекулы вещества куркумина, присоединенные к поверхности наночастиц из оксида церия, легко проникают в раковые клетки и уничтожают их.