Куркума может стать сырьем для наночастиц, убивающих рак
Американские ученые открыли, как куркуму можно использовать для создания наночастиц, убивающих раковые клетки мозга.
Об этом заявил журнал Nanoscale со ссылкой на исследования специалистов Университета Центральной Флориды в Орландо.
«Нейробластома часто не поддается обычной химиотерапии, и поэтому ее носители крайне редко выживают. Мы открыли новый способ борьбы с этой опухолью, который при этом не является токсичным и не влияет негативно на здоровье пациента», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Ученые обнаружили, что выделенные из специи молекулы вещества куркумина, присоединенные к поверхности наночастиц из оксида церия, легко проникают в раковые клетки и уничтожают их.