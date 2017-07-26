Новая концепция транспортно-логистического рынка была представлена на Международном логистическом форуме в рамках выставки «Иннопром-2017». Рассказал о технологии лично ее автор, ученый Бенуа Монтрей. Специально для выступления его пригласила группа компаний «Деловые Линии», которая намерена популяризировать «физический интернет» в России.

Напомним, что концепция предполагает стандартизацию перевозок, создание единых маршрутов движения и хабов и унификацию тары. Последний пункт подразумевает создание универсальных контейнеров для разногабаритных грузов.

Фото: пресс-служба ГК «Деловые Линии»

По словам генерального директора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, новый подход к организации логистики позволит существенно повысить безопасность перевозок, а также сократить сроки доставки и обработки грузов. Следовательно, данная инновация будет выгодной для бизнеса. Группа компаний «Деловые Линии» также выразила свое согласие с данным мнением. Директор грузоперевозчика по экспедиционной деятельности Михаил Петров отметил, что на сегодняшний день рыночная ситуация находится далеко не в идеальном состоянии. «Согласно экспертной оценке, доля холостых перевозок составляет всего 10-15% от числа всех поездок. В процентном соотношении загруженность фур составляет 70-75%. Также показатель неравномерности распределения потоков составляет 70% грузов из центра. Подобное нерациональное использование ресурсов сказывается на стоимости товаров, которые попадают на полки магазинов», - сообщил Михаил Петров.

Фото: пресс-служба ГК «Деловые Линии»

Помимо этого, экспертное мнение сводится к тому, что такие глобальные изменения будут способствовать уменьшению теневой доли рынка, что, в свою очередь, приведет к увеличению поступлений в бюджет. Сама возможность серых схем грузоперевозок станет невозможна при применении идеи «физического интернета».

Другое дело, что для подобного глобального проекта требуются изменения на государственном уровне. Однако и в этом случае не должно возникнуть проблем. По словам обозревателя газеты «Коммерсант» по логистике и транспорту Алексея Екимовского, «физический интернет» входит в число популярных на сегодняшний день инноваций. Кроме того, подобные инициативы особенно актуальны при переходе экономики в цифровой формат. На стыке реального и виртуального мира сегодня должен быть взрыв инноваций, уверен президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. А интеграция IT в экономику, по его мнению, даст сильный эффект.

Ссылка на первоначальный источник

https://www.znak.com/2017-07-24/eksperty_fizicheskiy_internet_izbavit_biznes_i_chinovnikov_ot_mnogih_problem