Следственный комитет России за первое полугодие 2017 года добился возмещения ущерба от невыплаченных зарплат на 2,7 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам Петренко, общий ущерб по уголовным делам, связанным с невыплатами заработных плат в первом полугодии 2017 года, составил порядка 3,3 млрд рублей. В ходе предварительного следствия и доследственных проверок СКР было возмещено более 80%.

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Сообщается, что СКР наложен обеспечительный арест на имущество на общую сумму почти 700 млн рублей.

Напомним, в середине июля после вмешательства Генпрокуратуры и Следственного комитета России руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий выплатило почти 11 млн рублей долга, который скопился перед сотрудниками предприятия.