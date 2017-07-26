В Твери 28 июля любой желающий сможет превратиться в настоящего индейца или ковбоя.На один день городской сад станет территорией Дикого Запада.

Каждому участнику этого действа предстоит выбрать одну из сторон, а затем сразиться за звание самого умного, ловкого и быстрого. Перед началом праздника всем, кто увидел в себе индейца, нанесут боевой раскрас.

Будут проходить соревнования на самый «меткий глаз», конкурсы на лучший боевой клич, танцевальная битва и многое другое, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Организаторы праздника просят его участников соблюдать дресс-код: у индейцев должны быть перья и характерные ободки, а у ковбоев — джинсы и ковбойские шляпы.