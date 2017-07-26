Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о запуске масштабной социальной рекламной кампании здорового образа жизни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Информационно-коммуникационная кампания должна пройти, с одной стороны, очень массово и, с другой стороны, выверенно, с микротаргетированием по разным социальным группам в зависимости от пола, возраста и интересов. Мы должны задействовать вместе с вами все центральные телевизионные каналы и социальные сети и использовать просто баннеры и рекламные возможности», — рассказала Скворцова.

По словам министра, социальная реклама должна воздействовать «на конкретные социальные группы», при этом «не вызывая отторжения, а, наоборот, правильно воспринимаясь человеком и меняя его мировоззрение в том случае, если он из пожилых».

Также кампания предусматривает проведение открытых уроков в школах. Для внедрения отдельного модуля о здоровом образе жизни на уроках ОБЖ уже разработаны «специальные дневнички, которые учат следить за своим здоровьем, здоровьем бабушек и дедушек».