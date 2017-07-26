В центре Ростова-на-Дону, на улице Красноармейской, станет меньше маршруток. Вместо них будут курсировать экологичные автобусы.

В течение двух лет планируется приобрести 50 машин, работающих на газе, пишет RostovGazeta. На улице Малиновского появится газовая заправка. В данный момент власти и компания «Газпром газомоторное топливо» ведут переговоры о строительстве.

Также отмечается, что введение платных парковок привело к увеличению скорости движения на улицах Серафимовича, Социалистической, Пушкинской, Максима Горького, в переулке Семашко и на Кировском проспекте.