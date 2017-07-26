Вашингтон будет рассматривать ответные меры Москвы на арест российской дипсобственности в качестве самостоятельного демарша и предпримет ответные действия. Об этом в среду сообщил информированный источник в столице России.

«Американская сторона предупредила, что в случае принятия Россией мер в связи с арестом российской дипсобственности в США Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия», — цитирует «Интерфакс» собеседника агентства.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил в среду, что пришло время для симметричного ответа на высылку российских дипломатов из Соединенных Штатов и арест российской недвижимости. «Я считаю, что их время пришло», — сказал Косачев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров называл выдвижение условий для возврата дипсобственности «грабежом средь бела дня». В Москве неоднократно заявляли, что терпение российской стороны на исходе, однако новая администрация президента США Дональда Трампа не спешит возвращать недвижимость.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, что ему почти удалось решить вопрос возвращения российской дипломатической собственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд на встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, напоминает телеканал «360».

Напомним, администрация США при Бараке Обаме объявила в конце декабря 2016 года персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. Две российские дипломатические дачи были закрыты.