Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» с 1 августа 2017 года отменит плату за использование интернета в небольших населенных пунктах РФ.

Пользоваться интернетом в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), можно будет абсолютно бесплатно. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский во время встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Очень важной является программа цифрового неравенства. Это подключение небольших населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек, это 14 тыс. населенных пунктов, более треть уже сегодня подключено. Мы приняли решение о том, что с 1 августа полностью отменяется плата за пользование этими услугами», — сказал Осеевский.

При этом он отметил, что плата за месяц в указанных населенных пунктах составляет 45 рублей.

«Мы считаем, что эта плата не является критической с точки зрения выручки «Ростелекома», – добавил глава компании.

Осеевский подчеркнул, что отмена платы позволит существенно упростить доступ жителей к современным качественным услугам.

«Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства.