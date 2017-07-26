Некоторые иностранные государства наращивают военное присутствие у российских границ, расценивая действия РФ на Ближнем Востоке и закавказском регионе как угрозу.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 26 июля.

«Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Шойгу, эти страны неверно расценивают попытки России стабилизировать обстановку в этих регионах, видя в этом только опасность для своих интересов.