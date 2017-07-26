Бывшего руководителя петрозаводского отделения ПАО «Восточный экспресс банк» Сергея Шехина приговорили 3,6 года колонии. Он обвинялся по статье «Мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере».

В своем последнем слове Шехин признался, что был игроком. Несмотря на его искреннее раскаяние, суд принял решение отправить подсудимого за решетку.

Как напоминает ИА «Карелinform», с марта 2014 по июнь 2016 года банкир, введя в заблуждение своих подчиненных, похитил деньги клиентов этой финансовой организации на сумму более 23,5 млн рублей.

Потерпевшими по этому делу проходят 13 жителей Петрозаводска, а также сам Восточный экспресс банк.

Сейчас банк возместил ущерб, нанесенный клиентам действиями экс-руководителя отделения.