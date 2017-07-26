Три человека были задержаны в ходе масштабной антитеррористической операции в земле Мекленбург – Передняя Померания. Об этом сообщает газета Welt.

Уточняется, что обыски были проведены в городе Гюстров, в нескольких зданиях они еще продолжаются. Полиция заверила жителей города, что их жизням ничего не угрожает.

По данным издания Bild в результате операции был задержан мужчина, который предположительно является террористом группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).

Подробности операции выясняются.