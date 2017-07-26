В Кремле сожалеют о решении конгресса США о санкциях против России. Этот факт пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «весьма печальным» для развития российско-американских отношений.

«Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития и не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений», — сказал Песков в среду.

Напомним, палата представителей конгресса США поддержала законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Теперь этот документ будет рассмотрен сенатом.

Ранее российские сенаторы заявили о необходимости введения ответных ограничительных мер. Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против сети американских ресторанов быстрого питания McDonald's.