Кемеровский районный суд приостановил на 90 суток работу шахты «Анжерская-Южная», где погиб машинист горно-выемочных машин. Семья работника получит выплаты от предприятия, которое также возьмет на себя заботу об оставшихся без отца четырех детях. Об этом пишет Сибирское агентство новостей.

Шахта закрыта из-за нарушения требований промышленной безопасности или условий лицензий. В конвейерном штреке, где произошел выброс угля и газа, была превышена концентрация метана.

Ранее специальная комиссия приступила к расследованию несчастного случая. Инцидент произошел 24 июля, в момент аварии в шахте находились 79 человек, 78 из них удалось самостоятельно выбраться на поверхность. В ночь на 26 июля горноспасателям удалось найти тело шахтера и поднять его на поверхность. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.