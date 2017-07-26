Министр экономразвития Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России в I квартале ускорился на 0,5%, во II квартале — до 2,7%. Прогноз Орешкина приводит издание «Ведомости».

Также Орешкин оценил рост ВВП в первом полугодии — он составил 1,6% год к году. При этом, по мнению министра, по итогам года можно ожидать превышения действующего прогноза в 2%, так как текущая динамика «выглядит уже несколько консервативно». Более того, Орешкин предполагает, что осенью положительные тенденции могут еще усилиться.

Ранее Международный валютный фонд прогнозировал рост ВПП в России на уровне 1,4%.

«Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году в соответствии с апрельским прогнозом», — говорилось в июльском бюллетене МВФ.