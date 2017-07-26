Передачу более сотни запрещенных для использования заключенными предметов предотвратили сотрудники службы безопасности колонии в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

Запрещенные предметы были обнаружены в исправительной колонии № 6 в автомобиле при досмотре машины на въезде в промзону на ремонт в ходе досмотра обнаружили и изъяли 24 сотовых телефона, 15 зарядных устройств, одна электронная книга, 8 SIM-карт, 1 MP3-плеер, 12 гарнитур к телефонам, 14 USB-кабелей, одни наручные часы из металла золотого цвета и 600 г дрожжей, сообщает ИА SakhaNews.

Составлены административные материалы для передачи их в мировой суд в отношении гражданина, который осуществил попытку провезти запрещенные предметы на территорию исправительного учреждения.