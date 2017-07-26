Владивосток полным ходом готовится к музыкальному фестивалю V-ROX, который пройдет с 4 по 6 августа. Сейчас в Спортивной гавани на набережной началась установка сцены.

Рок-фестиваль во Владивостоке состоится уже в пятый раз. В 2017 году девиз мероприятия звучит так: «На земле, на небесах и на море». Морская тема вообще неизменна для этого масштабного действия, проходящего на берегу Тихого океана, сообщает ИА PrimaMedia.

Гости фестиваля смогут не только насладиться любимой музыкой, но и посетить выставки, семинары и даже посмотреть кино. Также пройдут мастер-классы — например, посвященные японской кухне. Артисты на мероприятие съедутся из множества стран, среди которых Япония, США, Тайвань, Китай, Монголия, Южная Корея, Израиль и многие другие.