В российском здравоохранении появятся аналоги успешно действующих многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники совещания обсудили приоритетные проекты в сфере здравоохранения и подготовку изменений в государственную госпрограмму.

Также было объявлено о переходе к аккредитации медицинских специалистов. Сейчас в России лицензируют медучреждения, а не врачей. Специалисты должны будут подтверждать свою квалификацию и международную аккредитацию раз в пять лет. Премьер-министр пообещал, что такой механизм будет вводиться не сразу.

— Эта процедура для нас новая. Нужно отнестись к ней внимательно, прислушаться к мнению профессионального сообщества, экспертов. Вначале опробовать ее в пилотных регионах и после этого только внедрять. Задача — создать прозрачную и эффективную систему для достоверной оценки квалификации врачей, — пояснил Дмитрий Медведев.

В пилотном режиме аккредитация была начата в прошлом году. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в 2016 году эту процедуру прошли 7,5 тыс. выпускников по двум специальностям. В нынешнем году соответствующий экзамен пройдут более 32,5 тыс. выпускников всех восьми базовых направлений медицинского образования. В 2018 году изменения распространятся на выпускников медицинских колледжей (примерно 80 тыс. человек). С 2019 года к этой процедуре подключат ординатуру (15 тыс. человек).

— Чтобы эта система заработала, нам необходимо 114 аккредитационных центров, причем они должны быть независимыми. Экзамен проводит профессиональное сообщество, представители профсоюзов, специалисты из других вузов. Механизм проведения экзамена технологически схож со школьным ЕГЭ, — пояснила министр здравоохранения после совещания.

Также правительство займется повышением эффективности медпомощи гражданам. Этого планируют добиться за счет внедрения информационных технологий, мониторинга возможности записи к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде. Предполагается, что к 2020 году 80% всех больниц перейдут на электронный документооборот. В личном кабинете пациента на Едином портале госуслуг гражданам будут доступны не менее 10 услуг и сервисов. Согласно планам, в 2020 году такими возможностями воспользуются не менее 30 млн россиян.

— Запрос людей на быстрое и вежливое обслуживание очевиден. Это, казалось бы, простые вещи, но они имеют серьезное значение. В свое время мы столкнулись с этим в сфере государственных услуг. Создание МФЦ изменило ситуацию. Нужно попробовать сделать что-то подобное в сфере здравоохранения. Не по содержанию, естественно, — это абсолютно разные сферы, — а по подходу, — сказал Дмитрий Медведев во время заседания.

Одним из приоритетных вопросов стала популяризация здорового образа жизни. Сейчас значительное число людей бросает курить, следит за весом, старается больше ходить пешком, напомнил глава правительства. Если человек с детства увлекается физкультурой, велика вероятность, что он сохранит эту привычку на всю жизнь.

По итогам совещания Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав надеется в ближайший месяц закончить согласование антитабачной концепции. Этот документ должны внести в правительство до начала нового учебного года. Проект концепции предполагает, в частности, поэтапное повышение налога на сигареты и табак, акцизов на табачную продукцию и целый ряд ограничительных мер для курильщиков и производителей табака.