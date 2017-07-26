Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о росте числа пациентов из Израиля, Германии и Великобритании, которые приезжают лечиться в Россию.

По ее словам, количество иностранцев, приезжающих в Россию, за пять месяцев текущего года достигло 60 тыс. человек. За весь прошлый год таких пациентов было 20 тыс.

Министр отметила, что ранее граждане Германии, Израиля, Великобритании обращались к услугам российской стоматологии, «которая была много дешевле, чем стоматология в этих странах».

«Сейчас это совершенно широкий спектр, это репродуктивные технологии. Они, пожалуй, опередили все», — цитирует Скворцову «РИА Новости».

По ее словам, в России лучшая школа экстракорпорального оплодотворения.

«Люди, которым не удались попытки в Германии, в Нью-Йорке, они приезжают к нам», — добавила министр.

Помимо этого, по ее словам, иностранцы также едут в Россию за лечением у ортопедов, нейрохирургов.