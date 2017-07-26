В Пензе будет построен вертолетный центр. Сегодня состоялось совещание в областном департаменте градостроительства и архитектуры, на котором обсуждалась реализация соответствующего инвестиционного проекта.

В ближайшее время должны появиться градостроительное обоснование и «дорожная карта» проекта. Пока же решено, что вертолетный центр будет располагаться на площадке в микрорайоне «Заря».

Объем инвестиций составит от 700 млн до 800 млн рублей. Предполагается, что реализация проекта даст более 80 рабочих мест, сообщает ИА «Пенза-пресс».