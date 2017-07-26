Центральный Банк внес в свой черный список 6675 руководителей и членов советов директоров российских банков. Такие данные на 24 июля привела руководитель департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмила Тяжельникова.

«По состоянию на 24 июля текущего года в базу данных внесены сведения о 6675 лицах, из них 5621 — это руководители или члены совета директоров, причем деловая репутация 3889 из них признана неудовлетворительной, то есть они уже не могут занимать соответствующие должности», — рассказала Тяжельникова.

Помимо этого, в черном списке базе ЦБ 1029 крупных владельцев и контролирующих собственников кредитных организаций, репутация 1 тыс. из них признана неудовлетворительной.

При этом она пояснила, что один и тот же человек может быть включен в базу данных и как должностное лицо кредитной организации (руководитель, член совета директоров), и как крупный владелец (контролер крупного владельца).

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года черный список Банка России насчитывал около 5,5 тыс. человек.