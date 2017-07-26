Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение сенаторов ответить на возможные новые санкции США. По его словам, это вполне понятная реакция, но окончательное решение должен принимать Владимир Путин.

Песков также отметил, что пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то оценок в Кремле давать пока не будут.

«В любом случае отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Путиным», — сказал он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что сенаторы уже начали обсуждать ответные меры на возможные санкции США. По его словам, они должны быть болезненными, но не наносить ущерб интересам России.