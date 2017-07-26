Петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником «Лиона» Эммануэлем Маммана. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, «Зенит» рассматривает 21-летнего аргентинца как один из возможных вариантов усиления центра обороны.

Также сообщается, что «Лион» пока не дал ответа о готовности расстаться с игроком. Отмечается, что сумма трансфера может составить около €12 млн.

В прошлом сезоне аргентинец провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.