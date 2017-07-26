В Туле начинается возрождение набережной Упы и обновление исторического центра города. Срок завершения работ — 2018 год.

Проект предусматривает развитие речного берега вдоль Тульского кремля и прилегающих к нему улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади и сквера имени Мосина. Горожане вновь смогут гулять вдоль кремлевской стены.

Запланировано очищение реки, а также появление ландшафтного парка с удобным выходом к воде, пешеходными мостами. Благоустройство проводится на условиях государственно-частного партнерства, отмечает ИА «Тульские новости».