Автомобиль ВАЗ-2109 взорвался в станице Галюгаевская Ставропольского края. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на Следственный комитет РФ, женщина-водитель отечественной машины, возвращаясь домой после посещения СТО, увидела дым из-под капота. Она тут же остановила автомобиль и покинула салон.

Женщина попыталась открыть капот, чтобы устранить поломку, однако у нее не получилась. После этого она вызвала спасателей. Те, прибыв на место происшествия, услышали громкий хлопок.

Ударной волной у автомобиля сорвало крышу и он полностью сгорел за считаные минуты. Горящие части машины разбросало в разные стороны, из-за чего вокруг авто загорелась сухая трава.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, находившийся внутри машины.

Спасатели считают, что если бы владелица автомобиля раньше обратилась за помощью, его можно было спасти.